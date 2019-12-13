Başakşehir Avrupa'da turladı!

Medipol Başakşehir'den Avrupa'da tarihi başarı... Turuncu lacivertli temsilcimiz, Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı.



Borussia Park'ta oynana kritik karşılaşmada Medipol Başakşehir'in golleri 44. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90. dakikada Crivelli'den gelirken, Borussia Mönchengladbach'ın maçtaki tek golünü 33. dakikada Thuram kaydetti.







LİDER TAMAMLADI



Bu sonuçla Medipol Başakşehir, J Grubu'nda 10 puan toplayıp lider olarak son 32'ye kaldı. Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach 8 puanla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.



Medipol Başakşehir ile Alman ekibi arasında İstanbul'da oynanan maç da 1-1 sona ermişti.





