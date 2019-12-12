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Sivasspor'da 4 futbolcu sınırda!

Süper Lig lideri DG Sivasspor’da Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde Aaron Appindangoye, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Fernando sarı kart sınırında bulunuyor.

Spor / 12 Aralık 2019 Perşembe 14:59
Sivasspor'da 4 futbolcu sınırda!

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlılarda 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sivas ekibinde 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Fernando, Fener karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği müsabakasında görev yapamayacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay da bu futbolcuları kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

Takımda ayrıca Hakan Arslan, geçtiğimiz haftaki Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düşmüştü ve Fenerbahçe maçında olmayacak.

Sarı KartRıza ÇalımbayYeni MalatyasporFenerbahçeGençlerbirliği

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