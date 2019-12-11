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PSG, Galatasaray'ı farklı yendi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup oldu.

Spor / 11 Aralık 2019 Çarşamba 21:52
PSG, Galatasaray'ı farklı yendi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönettiği mücadeleyi Paris Saint-Germain 5-0 kazandı. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mauro Icardi, 35. dakikada Sarabia, 46. dakikada Neymar, 63. dakikada Mbappe ve 84. dakikada penaltıdan Cavani kaydetti.




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Bu sonuçla Galatasaray grupta 2 puanla son sırada yer alarak Avrupa'ya veda etti. Liderliği geçtiğimiz hafta garantileyen PSG ise puanını 16'ya çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu'nda 4 mağlubiyet 2 beraberlik aldı, 1 gol atarken 14 gol yedi.


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