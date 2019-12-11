PSG, Galatasaray'ı farklı yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönettiği mücadeleyi Paris Saint-Germain 5-0 kazandı. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mauro Icardi, 35. dakikada Sarabia, 46. dakikada Neymar, 63. dakikada Mbappe ve 84. dakikada penaltıdan Cavani kaydetti.









CİM-BOM DEVLER LİGİ'NDE 1 GOL ATTI 14 GOL YEDİ



Bu sonuçla Galatasaray grupta 2 puanla son sırada yer alarak Avrupa'ya veda etti. Liderliği geçtiğimiz hafta garantileyen PSG ise puanını 16'ya çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu'nda 4 mağlubiyet 2 beraberlik aldı, 1 gol atarken 14 gol yedi.





