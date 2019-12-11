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Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı!

Paris Saint-Germain - Galatasaray maçı öncesinde Paris'te Fransız holiganlar, Galatasaray taraftarlarına saldırdı.

Spor / 11 Aralık 2019 Çarşamba 21:12
Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı!
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Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain - Galatasaray maçı öncesinde Paris'te istenmeyen olaylar yaşandı.

150-200 kişilik maskeli Paris Saint-Germain taraftarları, Paris'te maçın oynanacağı Parc des Princes Stadı'na çok yakın olan Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı.

Polisin ilk etapta müdahale etmekte geç kaldığı olayda iki taraftar grubu arasında ciddi bir gerginlik çıktı. Güvenlik güç daha sonra olayı yatıştırdı. Olayın yaşandığı alan polis araçlarıyla trafiğe kapatıldı.



GALATASARAYLILAR TEKBİR GETİRDİ

Fransız basınının paylaştığı videolarda Galatasaraylı taraftarların 'Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber' diyerek tekbir getirdiği görülüyor.

Parc des Princes Stadı çevresinde toplanan Galatasaraylılar da polise meşalelerle saldırmış ve çöp bidonlarını devirmişti.



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PolisGalatasarayParis

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