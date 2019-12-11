Galatasaray taraftarına saldıran PKK'lının sonu

Temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Ligi'nde PSG'ye konuk olduğu karşılaşma öncesi Paris sokakları karıştı.



GEREKEN CEVABI VERDİK



150-200 kadar Paris Saint-Germain taraftarları, Paris'te oynanacak maç öncesi Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı.



Fransa'da yaşayan PKK sempatizanları da temsilcimize destek olmak için Paris'e giden sarı-klırmızılı taraftarlara çirkin saldırılarda bulundu.



Galatasaray taraftarları da terör örgütü PKK'ya destek verenlere aynı şekilde karşılık verdi. Bir PKK'lının son hali ise sosyal medyada çok konuşuldu.





