Beyaz Gazete Ana Sayfa

Chelsea'ye talip çıktı

ABD’li ticaret kralı Todd Boehly, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’ye talip oldu. Maviler’in Rus sahibi Roman Abramovich’e bu alışveriş için teklif edilen fiyat ise tam 3 milyar Sterlin.

Spor / 10 Aralık 2019 Salı 12:13
Chelsea'ye talip çıktı

Avrupa ve dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden Chelsea’ye talip çıktı. Özel yatırım firması olan Eldridge Industries’in Başkanı ve aynı zamanda Guggenheim Partners’ın ortağı olan ABD’li Todd Boehly, geçtiğimiz ay Chelsea’yi satın almak için bir girişimde bulundu. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre beyzbol takımı Los Angeles Dodgers’ın sahibi de olan Boehly’nin, Premier Lig’deki bir kulübe yatırım yapmakla ilgilendiği, bu bağlamda da Maviler’e yöneldiği belirtildi.

Teklif 3 milyar Sterlin

Todd Boehly, Chelsa için kulübün patronu Roman Abramovich’e 3 milyar Sterlin’lik bir teklif sundu. Ancak Abramovich, ABD’li iş adamının bu teklifini geri çevirdi. Fakat Rus milyarderin gelebilecek daha yüksek teklifte masaya oturabileceği de konuşulanlar arasında. Buna sebep olarak ise Abramovich’in son yıllarda İngiliz ekibini elden çıkarma isteği gösteriliyor.

Amerikalıların, Premier Lig sevdası da artarak devam ediyor. Son olarak ABD’li yatırım fonu Silver Lake, Manchester City’den 500 milyon Dolarlık bir hisse satın almıştı

AvrupaManchesterLos Angeles

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar