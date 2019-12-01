Trabzon'da 1 gollü beraberlik

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzon evinde Galatasaray'ı konuk etti. Özellikle son dakikaları nefes kesen mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi
Süper Lig'in 13. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
Bordo-Mavili ekip, 50. dakikada Sörloth'un attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Böylece Norveçli oyuncu Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 8 gole ulaştı.
Galatasaray, karşılaşmanın 90. dakikasında Nagatomo'nun attığı golle skoru eşitledi.
Akyazı'daki beraberliğin ardından Trabzonspor 23, Galatasaray ise 20 puana yükseldi.