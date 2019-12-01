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Trabzon'da 1 gollü beraberlik

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzon evinde Galatasaray'ı konuk etti. Özellikle son dakikaları nefes kesen mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi

Spor / 01 Aralık 2019 Pazar 20:56
Trabzon'da 1 gollü beraberlik
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Süper Lig'in 13. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Bordo-Mavili ekip, 50. dakikada Sörloth'un attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Böylece Norveçli oyuncu  Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 8 gole ulaştı.

Galatasaray, karşılaşmanın 90. dakikasında Nagatomo'nun attığı golle skoru eşitledi.

Akyazı'daki beraberliğin ardından Trabzonspor 23, Galatasaray ise 20 puana yükseldi.

TrabzonsporSüper LigGalatasaray

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