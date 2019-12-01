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Pep Guardiola, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

İngiliz ekibi Manchester City, devre arası transfer döneminde Leicester City’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınında Çağlar’ın Teknik Direktör Pep Guardiola’nın da istediği profilde bir savunmacı olduğu ifade edildi.

Spor / 01 Aralık 2019 Pazar 16:11
Pep Guardiola, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

İngiliz ekibi Manchester City, resmi internet sitesinden yer alan medya takip merkezi bölümünde Leicester City’de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü transfer haberini kullandı. İngiliz basınında çıkan habere göre, Teknik Direktör Pep Guardiola’nın stoper bölgesinde büyük sorunlar yaşadığı ve stoper transfer için listesinin ilk sırasına Çağlar Söyüncü’yü istediğini yazdı. Çağlar’ın Guardiola’nın istediği profilde bir savunma oyuncusu olduğu ve başarılı teknik adamın da imzaların bir an önce atılmasını istediği ifade edildi.

23 yaşındaki futbolcu, Leicester City ile bu sezon 13 Premier Lig ve 1 İngiltere Lig Kupası maçına çıktı ve 1 gol, 1 asist ile mücadele etti.

Teknik DirektörİngiltereManchester CityMedya Takip MerkeziMilli Futbolcu

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