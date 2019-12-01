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İtalya Serie A'da lider değişti

Juventus'un puan kaybettiği haftada Inter, SPAL'ı 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.

Spor / 01 Aralık 2019 Pazar 19:21
İtalya Serie A'da lider değişti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Inter, konuk ettiği SPAL'ı 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.

Milano'da Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakaya, ev sahibi takım hızlı başladı ve 16. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Martinez, 41. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek, farkı 2’ye çıkardı.

İlk yarı Inter'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında konuk ekip, 50. dakikada Mattia Valoti ile farkı 1'e indirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 37'ye yükseltti.

Juventus'un sahasında Sassuolo ile 2-2 berabere kalarak, puan kaybettiği haftayı, Inter 3 puanla kapatınca ligde liderlik koltuğunu da ele geçirdi.

Mavi-siyahlı takım, SPAL maçından aldığı galibiyetle Serie A'daki galibiyet serisini de 5 maça çıkardı.

- Milan haftalar sonra galip

Bu sezona iyi başlayamayan Milano'nun bir diğer takımı Milan ise haftalar sonra Parma deplasmanında galip geldi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta, kırmızı-siyahlı konuk ekip, Fransız Theo Hernandez'in 88. dakikada attığı golle Parma'yı 1-0 mağlup etti. Puanını 17'ye yükselten Milan, 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

MilanGiuseppe MeazzaMilanoHakan Çalhanoğluİtalya

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