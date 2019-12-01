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Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır!

Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasının kapanışında İ. M. Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Spor / 01 Aralık 2019 Pazar 19:40
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır!

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz katılmadı. Victor Ruiz, tedavi sonrası sahada koşu yaptı.

Beşiktaş, yarın akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta İ. M. Kayserispor ile Süper Lig maçı oynayacak.

RehabilitasyonTeknik DirektörNevzat DemirKayserisporSüper Lig

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