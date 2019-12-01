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Başakşehir, zirve takibini sürdürüyor

Süper Lig’in 13. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Spor / 01 Aralık 2019 Pazar 18:45
Başakşehir, zirve takibini sürdürüyor

Süper Lig'in 13. hafta maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, turuncu-lacivertli ekip ikinci yarıda Geal Clichy ve Danijel Aleksic ile bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasını kazanmayı başaran Medipol Başakşehir puanını 25'e çıkardı. Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.

11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Medipol Başakşehir, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Turuncu-lacivertli takım, kötü başladığı sezonda ilk iki maçını kaybettikten sonra oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. İstanbul ekibi son 11 maçının 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 4'ünde berabere kaldı.


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