Süper Lig'in 13. hafta maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini elde etti.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, turuncu-lacivertli ekip ikinci yarıda Geal Clichy ve Danijel Aleksic ile bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasını kazanmayı başaran Medipol Başakşehir puanını 25'e çıkardı. Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.



11 MAÇTIR YENİLMİYOR



Medipol Başakşehir, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Turuncu-lacivertli takım, kötü başladığı sezonda ilk iki maçını kaybettikten sonra oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. İstanbul ekibi son 11 maçının 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 4'ünde berabere kaldı.





