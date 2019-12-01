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Bakan Kasapoğlu, milli judocuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası’nda madalya kazanan mili sporcuları kutladı.

Spor / 01 Aralık 2019 Pazar 20:10
Bakan Kasapoğlu, milli judocuları tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, erkeklerde altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar ile Gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar ile gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal'ı yürekten kutluyorum. Sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Başta kıymetli aileleri olmak üzere sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Millilerimize bundan sonraki tüm müsabakalarda başarılar diliyorum.'

Altın MadalyaGümüş MadalyaMehmet CanAhmet Erdem

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