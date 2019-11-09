Galatasaray rahat kazandı

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.



Galatasaray, 21. dakikada Ömer Bayram'ın ve 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.



Üst üste ikinci lig maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 19'a yükseltirken Gaziantep FK ise iki maç sonra ilk yenilgisini aldı ve 15 puanda kaldı.