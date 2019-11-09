Galatasaray rahat kazandı

Süper Lig’in 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, rakibini Ömer Bayram ve Sofiane Feghouli’nin ilk yarıdaki golleriyle 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci lig maçından galibiyetle ayrıldı
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Galatasaray, 21. dakikada Ömer Bayram'ın ve 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.
Üst üste ikinci lig maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 19'a yükseltirken Gaziantep FK ise iki maç sonra ilk yenilgisini aldı ve 15 puanda kaldı.