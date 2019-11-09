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Galatasaray rahat kazandı

Süper Lig’in 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, rakibini Ömer Bayram ve Sofiane Feghouli’nin ilk yarıdaki golleriyle 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci lig maçından galibiyetle ayrıldı

Spor / 09 Kasım 2019 Cumartesi 22:05
Galatasaray rahat kazandı
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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Galatasaray, 21. dakikada Ömer Bayram'ın ve 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Üst üste ikinci lig maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 19'a yükseltirken Gaziantep FK ise iki maç sonra ilk yenilgisini aldı ve 15 puanda kaldı.

Galatasaray

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