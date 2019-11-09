15 yaşındaki Emre Demir Süper Lig tarihine geçti

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Sio ve Stancu kaydetti.



Tarihe geçen gol



Konuk ekibin tek golü ise 15 yaşındaki Emre Demir'den geldi. 68. dakikada oyuna giren ve 71. dakikada fileleri havalandıran genç futbolcu, bu golle Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu olarak kayıtlara geçti.



Emre Demir'in golünde asisti 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz yaptı.



Daha önce Süper Lig'deki en erken golü, Bursaspor formasıyla Enes Ünal (16) Galatasaray'a atmıştı.



'Hedefim Avrupa'



Süper Lig tarihinin en genç golcüsü unvanını elde eden Emre Demir mücadele sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



'Gol attığım için mutluyum ama buradan 3 puan almak istiyorduk. İnşallah kenetlenerek üst sıralara çıkmak istiyoruz. Şans verildikçe daha iyi yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Gol attığım için mutluyum. Bu yetmez. Daha çok istekli olup Kayserispor'u ve ailemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim Avrupa. Avrupa'ya gidip Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Eksikler vardı, oyuna girmeyi bekliyordum. Nurettin'le elimizden geleni yaptık. Soyunma odasında hocam ve ağabeylerim tebrik etti.'