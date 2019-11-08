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Orhun Ene'ye 7 bin 500 TL ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray maçında diskalifiye edilen Tofaş Başantrenörü Orhun Ene’ye 7 bin 500 TL para cezası verdi.

Spor / 08 Kasım 2019 Cuma 12:32
Orhun Ene'ye 7 bin 500 TL ceza

TBF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Bursa’da oynanan Tofaş - Galatasaray maçında diskalifiye olan Tofaş Başantrenörü Orhun Ene’nin cezası belli oldu. Ene’nin müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7 in 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Bursa ekibinin ev sahipliğinde oynanan mücadeleden Tofaş, 112-83’lük galibiyet ile ayrılmıştı.

Para CezasıTofaşBasketbolGalatasaray

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