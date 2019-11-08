Beyaz Gazete Ana Sayfa

Milli takım aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 14 Kasım'da İzlanda ve 17 Kasım'da Andorra ile oynayacağımız maçların aday kadrosunu belirledi

Spor / 08 Kasım 2019 Cuma 20:22
Milli takım aday kadrosu açıklandı!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 19 puanla lider durumda bulunan A Milli Takımımız, 14 Kasım'da İzlanda, 17 Kasım'da da Andorra ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçlar öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, 2020'yi çağrıştırması nedeniyle aday kadroyu saat 20.20'de açıkladı.

İşte kritik maçların kadrosunda yer alan futbolcular:

"Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır,

Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Ömer Bayram, Hasan Ali Kaldırım,

Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç,

Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal"


İzlandaTeknik DirektörAndorra

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar