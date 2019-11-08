Milli takım aday kadrosu açıklandı!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 19 puanla lider durumda bulunan A Milli Takımımız, 14 Kasım'da İzlanda, 17 Kasım'da da Andorra ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçlar öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, 2020'yi çağrıştırması nedeniyle aday kadroyu saat 20.20'de açıkladı.



İşte kritik maçların kadrosunda yer alan futbolcular:



"Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır,



Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Ömer Bayram, Hasan Ali Kaldırım,



Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç,



Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal"





