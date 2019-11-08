Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yendi!

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.



Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6 (penaltı) ve 44. (penaltı) dakikada Vedat Muriqi, 59. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 37. dakikada Abdul Khalili ve 56. dakikada Syam Ben Youssef'ten geldi.







Konuk ekip Kasımpaşa'da Karim Hafez, 45. dakikada itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Mauricio Isla, 72. dakikada Olivier Veigneau'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gören bir diğer futbolcu oldu.



Bu galibiyetin ardından puanını 20'ye yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa 12 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.







EMRE KASIMPAŞA'YA YETİŞEMEDİ



Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemedi. Son yapılan antrenmana sağ kasığındaki birinci derece zorlanma nedeniyle katılamayan Emre, Kasımpaşa maçına yetişemedi.



Ligde 6 hafta sonra sakatlığı nedeniyle oynayamayan Emre, bu sezon ikinci kez maç kaçırmış oldu. Sarı-lacivertlilerde Max Kruse ve Adil Rami de sakatlıkları nedeniyle bu hafta da maç kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de 19 yaş altı takımında kırmızı kart görmesi nedeniyle cezalı olan Ferdi Kadıoğlu da kadroya alınamadı.