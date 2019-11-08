Fenerbahçe-Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında, Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.



Sarı-lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.



FENERBAHÇE:1 - KASIMPŞA:0



CANLI ANLATIM:



6' Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa (Muriç)



3' Sarı Kart Victor Moses



1' Maç başladı.



İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Moses, Muriqi



Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koit