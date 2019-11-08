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Fenerbahçe-Kasımpaşa (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Kasımpaşa'yı Kadıköy'de konuk ediyor.

Spor / 08 Kasım 2019 Cuma 20:30
Fenerbahçe-Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında, Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

FENERBAHÇE:1 - KASIMPŞA:0

CANLI ANLATIM:

6' Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa (Muriç)

3' Sarı Kart Victor Moses

1' Maç başladı.

İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Moses, Muriqi

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koit

İstikbal Mobilyaİttifak HoldingFenerbahçeDenizlisporErsun Yanal

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