Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda puansız son sırada bulunan Kara Kartal, Vodafone Park'ta 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Braga'ya deplasmanda 3-1 yenildi.
13. dakikada geriye düşen Beşiktaş, 29'da Boyd'la eşitliği yakaladı. Portekiz ekibi, 37'de yeniden öne geçti, Wilson'un 81. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı.
Karşılaşmanın 44'üncü dakikasında Beşiktaş'tan Jeremain Lens kırmızı kart gördü.
Beşiktaş, bu skorla grupta puansız son sırada yer alırken, gruptan çıkma şansını kaybetti.