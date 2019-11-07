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Başakşehir deplasmandan 3 puanla döndü

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti.

Spor / 07 Kasım 2019 Perşembe 23:56
Başakşehir deplasmandan 3 puanla döndü

Lavanttal Stadyumu'nda ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 72. dakikasında ev sahibi ekipte Rnic, ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve Başakşehir penaltı kazandı.

Turuncu-lacivertlilerde Edin Visca, penaltı atışında topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.



Dakikalar 84'ü gösterirken Enzo Crivelli farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Golden hemen 3 dakika sonra sahneye yine Crivelli çıktı ve kendisinin iki, takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi.

Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz maçı 3-0 kazandı.

Bu skor sonrası Medipol Başakşehir 7 puan ile liderliğe yükselirken, Wolfsberger 4 puan ile son sırada yer aldı.

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