Lavanttal Stadyumu'nda ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmanın 72. dakikasında ev sahibi ekipte Rnic, ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve Başakşehir penaltı kazandı.



Turuncu-lacivertlilerde Edin Visca, penaltı atışında topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.







Dakikalar 84'ü gösterirken Enzo Crivelli farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.



Golden hemen 3 dakika sonra sahneye yine Crivelli çıktı ve kendisinin iki, takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi.



Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz maçı 3-0 kazandı.



Bu skor sonrası Medipol Başakşehir 7 puan ile liderliğe yükselirken, Wolfsberger 4 puan ile son sırada yer aldı.



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