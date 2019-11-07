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Trabzonspor veda ettti!

Bordo-mavililer 3-1 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor, bir üst tura çıkma şansını kaybetti.

Spor / 07 Kasım 2019 Perşembe 22:52
Trabzonspor veda ettti!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Krasnodar'a konuk olan Trabzonspor, 9 oyuncusundan yoksun olarak geldiği Rusya deplasmanında genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı. Fransız hakem Benoit Bastien'in yönettiği mücadelede bordo-mavili takım, rakibine 3-1 mağlup oldu.



TRABZONSPOR'UN TEK GOLÜ NWAKAEME'DEN GELDİ

Krasnodar'ın gollerini 27 ve 35. dakikalarda Manuel Fernandes ve 90+3. dakikada Ignatev kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 90+5. dakikada Nwakaeme'den geldi. Bu sonuçla Krasnodar puanını 6'ya çıkardı. Trabzonspor ise 1 puanda kaldı. C Grubu'nun 5. haftasında Trabzonspor sahasında Getafe'yi konuk edecek. Krasnodar ise Basel ile karşılaşacak.




TrabzonsporManuel Fernandes

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