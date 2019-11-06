Beyaz Gazete Ana Sayfa

Real Madrid, Galatasaray'a gol yağdırdı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 6-0 yenildi.

Spor / 06 Kasım 2019 Çarşamba 23:06
Real Madrid, Galatasaray'a gol yağdırdı!
Foto Galeri için tıklayın

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaGalatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Madrid 6-0 kazandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 4, 7 ve 90. dakikalarda Rodrygo, 14. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 45 ve 81. dakikalarda Karim Benzema attı.

GALATASARAY'IN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI KALMADI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi şansı ise devam ediyor. Öte yandan sarı-kırmızılı takım Devler Ligi gruplarında 4 maç sonunda gol atamayan tek takım olarak kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Club Brugge'ü konuk edecek. Real Madrid ise PSG ile karşı karşıya gelecek.

İspanyaGalatasarayReal Madrid

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar