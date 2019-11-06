Real Madrid, Galatasaray'a gol yağdırdı!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaGalatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Madrid 6-0 kazandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 4, 7 ve 90. dakikalarda Rodrygo, 14. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 45 ve 81. dakikalarda Karim Benzema attı.



GALATASARAY'IN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI KALMADI



Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi şansı ise devam ediyor. Öte yandan sarı-kırmızılı takım Devler Ligi gruplarında 4 maç sonunda gol atamayan tek takım olarak kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Club Brugge'ü konuk edecek. Real Madrid ise PSG ile karşı karşıya gelecek.