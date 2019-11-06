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Real Madrid-Galatasaray (CANLI)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşıyor.

Spor / 06 Kasım 2019 Çarşamba 23:06
Real Madrid-Galatasaray (CANLI)

Real Madrid:4 -Galatasaray:0

CANLI ANLATIM:

45' İlk devre sona erdi.

45' Real Madrid 4-0 Galatasaray (Benzema)

35' Toni Kroos'un kaleye oldukça uzak bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta Benzema etkili bir kafa vuruşu yapamadı.

32' Real Madrid'in birinci bölgeden pasla çıkmak isteyen Galatasaray'a karşı ön alanda çok adamla yaptığı baskılar gelen gollerde oldukça etkili oldu.

29' Real Madrid'de Eden Hazard sakatlık geçiriyor.

27' Geride kalan bölümde topla en çok buluşan isim Real Madrid'den Toni Kroos oldu.

21' Lemina'dan seken topu ceza yayının biraz gerisinde önünde bulan Andone'nin vuruşu etkili olmadı.

21' Lemina'dan seken topu ceza yayının biraz gerisinde önünde bulan Andone'nin vuruşu etkili olmadı.

19' Galatasaray rakip savunmayı ilk defa dengesiz yakaladı ancak topla birlikte ceza sahasına yaklaşan Seri ile sağ taraftan atağa destek veren Feghouli anlaşmazlık yaşadı ve tehlike büyümedi.

14' Gol...Real Madrid 3-0 Galatasaray (Sergio Ramos)

12' Nzonzi'nin Kroos'a yaptığı müdahale için yapılan VAR incelemesinin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi.

9' Savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Benzema sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

7' Gol... Real Madrid 2-0 Galatasaray (Rodrygo)

4' Real Madrid 1-0 Galatasaray (Rodrygo)

4' Sol taraftan Marcelo'nun yaptığı ortada top herkesi geçip arka direkteki Rodrygo'ya geldi. Genç futbolcu önünü boşaltıp sol ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

1' Maç başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşıyor.

İspanyaGalatasarayReal Madrid

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