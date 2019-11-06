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Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i rahat geçti!

Galatasaray'ın genç takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaştığı Real Madrid'i 4-2 yenerek rakibine gruptaki ilk yenilgisini yaşattı.

Spor / 06 Kasım 2019 Çarşamba 20:19
Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i rahat geçti!

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.

A Grubu'nu kayıpsız lider götüren Real Madrid, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Alfredo Di Stefano Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, Süleyman Luş'un 24 (penaltıdan), Yunus Akgün'ün 55 (penaltıdan), Atalay Yıldırım'ın 86 ve Işık Kaan Arslan'ın 90. dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Real Madrid'in gollerini ise 2. dakikada Armenteros ve 65. dakikada Gutierrez kaydetti.

Öte yandan Galatasaraylı genç futbolcular, ilk golün sevinci sırasında asker selamı verdi.

Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ilk galibiyetini, Real Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı.

İspanyaGalatasarayReal Madrid

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