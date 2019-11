Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşılaşacağı ülkeler Bükreş'te çekilen kurayla belli oldu.



A grubunda yer alan ülkemizin Rakipleri İtalya İsviçre ve Galler oldu. Turnuvanın açılış maçını yapacak olan takımımız ilk maçını 12 Haziran 2020'de İtalya ile Roma'da oynayacak. Milli takım daha sonra 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile Bakü'de karşılaşacak



A GRUBU: TÜRKİYE, İtalya, Galler, İsviçre



B GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya



C GRUBU: Hollanda, Ukrayna, Avusturya



D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti



E GRUBU: İspanya, İsveç, Polonya



F GRUBU: Portekiz, Fransa, Almanya



C Grubu, D Grubu, E Grubu ve F Grubu'nun dördüncü takımları Mart ayında oynanacak play-off maçları sonrasında belli olacak.







Tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek



Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.



İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.



Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.



Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.



Yarı finaller ve final ise Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.



- EURO 2020 formatı



EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta yer alacak. Gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek.



Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak.



Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



- UEFA Uluslar Ligi play-off turu



EURO 2020'de yer alacak son 4 takım, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonucunda belli olacak.



Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.



Maç tarihleri



EURO 2020 Finalleri'nde maç takvimi şu şekilde:



1. maçlar: 12-13-14-15-16 Haziran



2. maçlar: 17-18-19-20 Haziran



3. maçlar: 21-22-23-24 Haziran



İkinci tur: 27-28-29-30 Haziran



Çeyrek final: 3-4 Temmuz



Yarı final: 7-8 Temmuz



Final: 12 Temmuz



Grup maç tarihleri ve ev sahipliği yapacak statlar ise şöyle:



A Grubu: 12-13-17-21 Haziran (Roma-Olimpiyat Stadı, Bakü-Olimpiyat Stadı)



B Grubu: 13-17-18-22 Haziran (Kopenhag-Parken Stadı, Petersburg-Petersburg Stadı)



C Grubu: 14-18-22 Haziran (Amsterdam-Johan Cruyff Arena, Bükreş-Ulusal Arena)



D Grubu: 14-15-19-23 Haziran (Londra-Wembley Stadı, Glasgow-Hampden Park)



E Grubu: 15-19-20-24 Haziran (Bilbao-San Mames Stadı, Dublin-Dublin Arena)



F Grubu: 16-20-24 Haziran (Budapeşte-Puskas Arena, Münih-Allianz Arena)



Kura çekiminde efsane 11



EURO 2020 Finalleri kura çekiminde, UEFA tarafından davet edilen efsane 11'de salonda hazır bulundu.



Iker Casillas, Philipp Lahm, John Sivebaek, Marcel Desailly, Ricardo Carvalho, Theodoros Zagorakis, Karel Poborsky, Ruud Gullit, Joao Mario, Francesco Totti ve Andrey Arshavin'den oluşan efsane 11 kura çekiminde yer aldı.



Kura çekimine, Avrupa Futbol Şampiyonası kupasını ise son şampiyon Portekiz'in iki önemli ismi Ricardo Carvalho ve Joao Mario getirdi.