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Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Kıran kırana geçen maç 2-2 beraberlikle sona erdi

Spor / 30 Kasım 2019 Cumartesi 21:54
Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı
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Süper Lig 13. hafta maçında Göztepe, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Nefesleri kesen mücadele, karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi. 

Göztepe'nin gollerini 7. dakikada Casto ve 63. dakikada penaltıdan Alpaslan kaydederken, Fenerbahçe'nin gollerini 44. dakikada Serdar Aziz ve 68. dakikada Rodrigues attı. 

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 22'ye yükseltti ve son 2 maçta 7 puan kaybetti. Göztepe ise puanını 17 yaptı. Maç öncesinde ilk 11'de olacağı açıklanan Hasan Ali Kaldırım, ısınmada sakatlandı ve yerine Deniz Türüç ilk 11'de başladı.

PENALTI TEKRARLANDI GOL İPTAL

Nefes kesen maçta hakem kararları da çok tartışıldı. Fenerbahçe'den 5 oyuncu sarı kart gördü. Luiz Gustavo, 90. dakikada 2. sarıyla kırmızı kart gördü.59. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Topu başına Alpaslan Öztürk geçti, penaltı atışını Altay Bayındır kurtardı.

Penaltıyı kurtaran Altay, topu hızlıca Kruse'ye attı. Kruse'nin pasıyla hareketlenen Garry Rodrigues topu ağlara doğru gönderdi. Çizgide Moses golü yaptı. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla hakem Bitigen tekrar kenara gitti. Burada Altay'ın penaltı atışı sırasında çizgide olmadığını farketti ve penaltı atışının tekrarına karar verdi. 

GöztepeFenerbahçeSüper Lig

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