Süper Lig'de şok kavga! Oyucular birbirine girdi

Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından iki takım futbolcuları arasında arbede çıktı.



Alınan bilgiye göre, karşılaşma sırasında ev sahibi takımdan Veysel Sarı ile konuk ekipten Adis Jahovic arasında oluşan gerginlik, soyunma odasına taşındı.



Konuk takım soyunma odasına giden Veysel ile Jahovic arasındaki tartışma, küfürleşme ve arbedeye dönüştü. Diğer futbolcular ile teknik ekiplerin de katılmasıyla büyüyen tartışma, güvenlik görevlileri ve polisin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

