UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçlarında takınmlarımız yine tek tek döküldü. Başakşehir ve Trabzonspor sahasında kaybederken, Beşiktaş son dakika golüyle kazandı.



BAŞAKŞEHİR ŞANSINI SON MAÇA BIRAKTI



İtalya temsilcisi Roma'ya 3-0 yenilen Medipol Başakşehir, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.



Gruptaki ikinci yenilgisini yaşayan turuncu-lacivertli ekip, 7 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.



Puanını 8'e yükselten Roma ise ikili averajda gerisinde olduğu ve aynı puana sahip Borussia Mönchengladbach'ın ardından ikinci sırada yer aldı.



Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkması için tek ihtimal olarak, Almanya'da Borussia Mönchengladbach'ı yenmesi kaldı.



Alman ve İtalyan temsilcilerinin 8'er puanının bulunduğu grupta turuncu-lacivertli ekip, 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.







BEŞİKTAŞ İLK GALİBİYETİNİ ALDI



eşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı 2-1 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Enzo Roco ve 90+2. dakikada penaltıdan Adem Ljajic kaydetti. Bratislava'nın tek golü 35. dakikada Erik Daniel'den geldi. Bu sonucun ardından Beşiktaş gruptaki ilk puanlarını aldı ve son sırada kaldı. Slovan Bratislava ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Slovan Bratislava ise evinde Braga'yı konuk edecek.







TRABZONSPORLU GENÇLER DAYANAMADI



UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında İspanya temsilcisi Getafe'yi ağırlayan Trabzonspor, genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı. Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis'nin yönettiği mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kaybetti. Getafe'ye 3 puanı getiren gol 50. dakikada Jaime Mata'dan geldi. Bu sonucun ardından temsilcimiz Trabzonspor grupta 1 puanda kalırken, Getafe puanını 9 yaptı ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.





