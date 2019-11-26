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Rumlar Halis Özkahya'ya itiraz etti!

UEFA, F91 Dudelange ile APOEL arasında oynanacak maça atadığı Halis Özkahya’yı, Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu’nun itirazı üzerine geri çekti ve mücadeleye İtalyan hakem Gianluca Rocchi’yi atadı.

Spor / 26 Kasım 2019 Salı 15:29
Rumlar Halis Özkahya'ya itiraz etti!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 28 Kasım Perşembe Lüksemburg'un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nin APOEL takımları karşı karşıya gelecek. UEFA tarafından dün yapılan açıklamada bu müsabakaya FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'nın atandığı duyurulmuştu. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak, dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacaktı.



Ancak Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu, UEFA'ya itiraz ederek Özkahya'nın değiştirilmesini talep etti. Bunun neticesinde UEFA atamayı değiştirerek F91 Dudelange - APOEL mücadelesinde İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yı görevlendirdi. Karşılaşmada Rocchi'ye, Giorgio Peretti ile Giorgio Schenone eşlik edecek.

Alper UlusoyGüney KıbrısAvrupa LigiKıbrıs Rum Kesimiİtalyan

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