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İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu

Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Galaatsaray Avrupa macerasını zora soktu.

Spor / 26 Kasım 2019 Salı 23:05
İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu

Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.

Cimbom, Brugge karşısında 11'inci dakikada Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar büyük bir çoğunluğunu üstün götürdüğü karşılaşmada 90+2'inci dakikada yediği golle büyük bir şok yaşadı.

Club Bruge bu golle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Bu skorla Club Bruge  puanını 3 yaparken Galatasaray 2 puana yükseldi.



GALATASARAY NASIL YOLUNA DEVAM EDER?

Bu sonuçla Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmesi için PSG deplasmanından 3 puan alması, Club Bruge'un ise sahasında puan kaybetmesi gerekecek.

Galatasaray'ın berabere kalması, Club Bruge'un kaybetmesi durumda ise puanların eşitlenmesine rağmen, Bruge tur atlayacak.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU:


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Avrupa LigiGalatasaray

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