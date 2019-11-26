İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu

Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Galaatsaray Avrupa macerasını zora soktu.
Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.
Cimbom, Brugge karşısında 11'inci dakikada Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar büyük bir çoğunluğunu üstün götürdüğü karşılaşmada 90+2'inci dakikada yediği golle büyük bir şok yaşadı.
Club Bruge bu golle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Bu skorla Club Bruge puanını 3 yaparken Galatasaray 2 puana yükseldi.
GALATASARAY NASIL YOLUNA DEVAM EDER?
Bu sonuçla Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmesi için PSG deplasmanından 3 puan alması, Club Bruge'un ise sahasında puan kaybetmesi gerekecek.
Galatasaray'ın berabere kalması, Club Bruge'un kaybetmesi durumda ise puanların eşitlenmesine rağmen, Bruge tur atlayacak.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU: