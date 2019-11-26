Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray, Club Brugge'la sahasında berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasındaki Galatasaray, sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi şansını zora soktu.

Spor / 26 Kasım 2019 Salı 19:51
Galatasaray, Club Brugge'la sahasında berabere kaldı
Foto Galeri için tıklayın

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım 11. dakikada Adem Büyük'ün golüyle 1-0 öne geçerken uzun bir süre maçı önde götürdü. Son dakikalarda gittikçe geriye yaslanan Galatasaray, 90+2. dakikada Diatta'nın attığı gole engel olamadı ve UEFA Avrupa Ligi şansını zora soktu.




BRUGGE MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

90+2. dakikada gelen gol sonrası formasını çıkaran Diatta ve korner direğini kıran Clinton Mata, kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki puanını 2'ye, Club Brugge ise 3'e yükseltti. Grubun son maç haftasında Galatasaray, Paris Saint-Germain ile Parc des Princes'te karşılaşacak. Club Brugge ise sahasında Real Madrid'i konuk edecek.

Fatih Terim mücadeleden memnun! Fatih Terim mücadeleden memnun! İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu Fatih Terim'den görülmemiş sevinç! Fatih Terim'den görülmemiş sevinç! Galatasaray, Club Brugge'la sahasında berabere kaldı Galatasaray, Club Brugge'la sahasında berabere kaldı

Uefa Şampiyonlar LigiGalatasaray

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar