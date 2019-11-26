Galatasaray, Club Brugge'la sahasında berabere kaldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım 11. dakikada Adem Büyük'ün golüyle 1-0 öne geçerken uzun bir süre maçı önde götürdü. Son dakikalarda gittikçe geriye yaslanan Galatasaray, 90+2. dakikada Diatta'nın attığı gole engel olamadı ve UEFA Avrupa Ligi şansını zora soktu.









BRUGGE MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI



90+2. dakikada gelen gol sonrası formasını çıkaran Diatta ve korner direğini kıran Clinton Mata, kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki puanını 2'ye, Club Brugge ise 3'e yükseltti. Grubun son maç haftasında Galatasaray, Paris Saint-Germain ile Parc des Princes'te karşılaşacak. Club Brugge ise sahasında Real Madrid'i konuk edecek.