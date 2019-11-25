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Arda Turan mahkemelik oluyor!

2017-2018 sezonunun devre arasında kiralık olarak Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda Turan İspanya’da mahkemelik oluyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Arda’nın Barcelona’daki ev sahibi, oyuncunun kendisine borcu olduğunu iddia etti.

Spor / 25 Kasım 2019 Pazartesi 16:01
Arda Turan mahkemelik oluyor!

Arda Turan’ın Barcelona’daki ev sahibi, yıldız futbolcunun birkaç aylık kirasını ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti. Mundo Deportivo’dan Joan Poqui’nin haberine göre; Arda Turan, eski ev sahibine olan 400 bin Euro’luk borcunu ödemedi. Turan’ın borcunun 100 bin Euro’sunun kira borcu, kalan 300 bin Euro’sunun ise eve zarar verdiği için olduğu belirtildi.

Ev sahibi, Arda Turan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirterek, mahkeme yoluna başvurmak zorunda kalacağını söyledi.

Kira BorcuArda Turan

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