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Malatya'da gol sesi çıkmadı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı BtcTurk Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı

Spor / 24 Kasım 2019 Pazar 21:14
Malatya'da gol sesi çıkmadı
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Süper Lig'de 12. haftanın kritik karşılaşmasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Gergin geçen maçın ilk yarısında Fenerbahçe penaltı kazandı. 45+9. dakikada penaltı noktasına gelen Emre Belözoğlu, Farnolle'e takıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe haftayı 21 puanla 4. sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor ise 19 puanla 6. sıraya yükseldi.

Emre BelözoğluYeni MalatyasporFenerbahçeSüper Lig

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