Malatya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'de 12. haftanın kritik karşılaşmasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.



Gergin geçen maçın ilk yarısında Fenerbahçe penaltı kazandı. 45+9. dakikada penaltı noktasına gelen Emre Belözoğlu, Farnolle'e takıldı.



Bu sonuçla Fenerbahçe haftayı 21 puanla 4. sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor ise 19 puanla 6. sıraya yükseldi.



