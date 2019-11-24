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Arda Turan evine dönüyor

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle araları açılan Fatih Terim ile Arda Turan’ın önceki gün Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında bir araya gelip dargınlığa son vermelerinin yankıları sürüyor.

Spor / 24 Kasım 2019 Pazar 11:06
Arda Turan evine dönüyor

Karşılaşma sonrasında Terim’in, “Evlatlar bazen kızdırıyor bazen şaşırtıyor bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım Arda Turan bu. Bu Arda, adamın gönlüne de girer, kalbine de” diye konuşması, milli futbolcunun Galatasaray’a geri dönmesini gündeme getirdi.

Galatasaray’da takıma liderlik yapacak

Takıma liderlik yapıp Galatasaray ruhunu diğer futbolculara aktaracak bir yerli oyuncu eksikliği yaşayan sarı kırmızılı takımda bu rol için en uygun ismin Arda olduğu dile getiriliyor. Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcunun Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2020’de sona erecek. Arda ile 7 aylık mukavelesi bulunan Başakşehir’in, ocak ayında Galatasaray’a geçmesi durumunda engel olmayacağı belirtildi.

191 maçta 44 gol attı, 76 asist yaptı

Sezon başında Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinde kolaylık sağlayan Başakşehir yönetimi, Arda’ya da aynı şekilde izin verecek. Galatasaray camiasının gündeminde ilk sıraya yerleşen konuyla ilgili kararı yönetim ve Fatih Terim verecek. İki taraf da onayladığı takdirde Arda, ocaktan itibaren yeniden Galatasaray forması giyecek. Arda, 191 maç oynadığı Galatasaray’da 44 gol atıp, 76 asist yaparken, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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