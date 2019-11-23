Trabzonspor liderliğe yükseldi

MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçı Trabzonspor 3-0 kazandı.



Bordo-mavili ekibe 3 puanı getiren golleri 6. dakikada Alexander Sörloth, 48. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Anthony Nwakaeme attı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Art arda 4. mağlubiyetini alan Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.



