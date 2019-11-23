Beşiktaş Konya'da hata yapmadı

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmalarında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.



Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip ligdeki üst üste dördüncü galibiyetini alırken, İttifak Holding Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti de beş maça çıktı.



Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.



Beşiktaş 21 puana yükselerek maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşirken, İttifak Holding ise 13 puanda kaldı.