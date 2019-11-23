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Beşiktaş Konya'da hata yapmadı

Siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında tek golle üç puana uzandı, üst üste dördüncü galibiyetini alarak tırmanışını sürdürdü

Spor / 23 Kasım 2019 Cumartesi 21:52
Beşiktaş Konya'da hata yapmadı
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Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmalarında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip ligdeki üst üste dördüncü galibiyetini alırken, İttifak Holding Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti de beş maça çıktı.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Beşiktaş 21 puana yükselerek maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşirken, İttifak Holding ise 13 puanda kaldı.

İttifak HoldingBurak YılmazSüper LigBeşiktaş

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