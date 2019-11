'Süper Kupa'yı 4 takımla yurt dışında oynatmayı düşünüyoruz'

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



'364 gün dost, 1 gün rakip olmalıyız'



'TFF olarak marka değerini artırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Mehmet Sepil başkanlığında oluşan yeni Kulüpler Birliği ile sık sık bir araya geleceğiz. Geçen hafta ilk toplantımızı yaptık. Planlarımızı kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Ortak hayallerimiz için omuz omuza vermemiz gerekiyor. Bunun yolu da dostça rekabetten geçmektedir. Premier Lig, dünyanın en güçlü ekonomisine sahiptir. Bu güce nasıl ulaştıklarını anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Chelsea ile Liverpool arasındaki UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptık. Gala gecesinde her iki kulübün yöneticileri, 'Biz her gün dostuz, ancak 1 gün rakibiz' dediler. Bizim de 364 gün dost, 1 gün rakip olmamız gerekiyor. Futbol pastasını daha da büyütmemiz gerekiyor. Süper Lig'in izlenme oranını artırmamız gerekiyor. Yayıncı kuruluşun bu konudaki destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.'



'Süper Kupa'yı yurt dışında oynatmayı düşünüyoruz'



'Uzak Doğu pazarı da önemli hedeflerimizden biri. Güçlü futbol ekonomisi için gençlere mutlaka yatırım yapmamız gerekiyor. Gençleri yetiştirmek ve onları Avrupa'ya ihraç etmek kulüplerimiz için önemli bir gelir kapısı olacaktır. Süper Kupa'yı 4 takıma çıkararak yurt dışında oynatmayı düşünüyoruz. Yeni pazarlar bulmayı ve Süper Lig'in izlenme oranını artırmayı hedefliyoruz.'



'Can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız'



'Türk futbolunun gelirleri her geçen gün artıyor ama asıl sorun kontrolsüz harcamalardır. Gelirimizin 3-4 katını harcama lüksümüz artık yoktur. TFF olarak denk bütçeye çok önem veriyoruz. Bunun için Kulüp Lisans Talimatını yeniledik. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Gerekirse transfer yasağı, puan silme veya küme düşürme cezalarını uygulayacağız.'