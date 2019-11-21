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FIFpro'dan Türk takımları uyarısı!

FIFpro, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor ve Birevim Elazığspor'un, oyuncuların maaşlarını ödeme konusunda sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

Spor / 21 Kasım 2019 Perşembe 16:42
FIFpro'dan Türk takımları uyarısı!

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), aralarında 3 Süper Lig ekibinin yer aldığı 7 Türk takımının oyuncularına maaşlarının ödenmesi konusunda sıkıntı yaşayabilecekleri uyarısında bulundu.

FIFPro'dan yapılan açıklamada, Süper Lig'den MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor, TFF 1. Lig'den Bursaspor ve Eskişehirspor, TFF 2. Lig'den Kardemir Karabükspor ve Birevim Elazığspor'un, oyuncuların maaşlarını ödeme konusunda sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

FIFPro, ekonomik sorunlar yaşayan bu kulüplerle sözleşme yapmak isteyen oyunculara dikkatli olması ve önlemler alması konusunda çağrıda bulundu.

Açıklamada, uluslararası futbol kuruluşları ile Türk kulüpleri arasında oyuncu ödemeleri konusunda çok sayıda anlaşmazlık yaşandığı vurgulanarak, '2019 yılında Türk kulüpleri ile FIFA Uyuşmazlık Çözümü Kurulu arasındaki dosyaların sayısı, dünya genelinin yaklaşık yüzde 15'ine denk geliyor. Türk liglerinde forma giyen oyuncularla iletişime geçtik ve birçoğunun, maaş ödemesi konusunda sıkıntı yaşamasının ardından yasal destek aldığını gördük. Bu nedenle, Türk kulüpleriyle anlaşma yapacak futbolculara, avukat veya futbolcu birliğinden destek alarak kontratlarını düzenlemesi için çağrıda bulunuyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

FIFPro, futbolcu kontratlarında yasal standardın geliştirilmesi konusunu görüşmek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'ndan randevu istemelerine rağmen taleplerine 8 aydır cevap alamadıklarını da iddia etti.

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