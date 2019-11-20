Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'da Lemina takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Dünkü antrenmanda günü tedaviyle geçiren Mario Lemina bugünkü idmanda takımla çalıştı.

Spor / 20 Kasım 2019 Çarşamba 14:46
Galatasaray'da Lemina takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ilk olarak orta ve sonuçlandırma, ardından kaleye yönelik şut çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle dünkü antrenmanı tedaviyle geçiren Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sakatlıkları devam eden Fernando Muslera ve Ryan Babel günü tedaviyle geçirdi. Şener Özbayraklı tedavisinin ardından sahada düz koşulara başlarken, Florin Andone ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı.

Cezayir Milli Takımı’ndan dönen Sofiane Feghouli, günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak geçirdi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30’da yapacağı antrenmanın ardından tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

Metin OktayTeknik DirektörRyan BabelMedipol BaşakşehirFernando Muslera

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar