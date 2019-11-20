Ankaragücülü futbolcu kayıplara karıştı!

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MKE Ankaragücü Teknik Direktör Mustafa Kaplan, 'Sadaev milli maç arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok zaten. Kendisine de bir türlü ulaşamadık' dedi.



ZAUR SADAEV KRİZİ



Ligde verilen milli ara sonrasında Zaur Sadaev'in henüz takıma katılmadığını da söyleyen Kaplan, 'Sadaev milli maç arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok zaten. Kendisine de bir türlü ulaşamadık. Dört günlük milli maç arasından sonra yedinci, sekizinci gün oluyor. Şu anda kendisine zaten ulaşamadığımız için bunu da taraftarlarımız bilsin diye açıklama gereği duyduk' dedi.







'BERKE GÜRBÜZ, TÜRK FUTBOLUNA ÇOK ŞEYLER KATACAK'



Genç oyuncuları önem veren birisi olduğunun altını çizen Mustafa Kaplan, 'Şu an elimizde 3-4 tane kaliteli genç oyuncumuz var. Biz bunların 2-3 tanesini kadroya da almak istiyoruz. Berke çok yetenekli bir oyuncu. İyi bir oyuncu da olacak. Hem Türk futboluna hem de Ankaragücü'ne çok şeyler katacak ama biraz zamana ihtiyacı var. Biz hafta sonu Berke'yi kadroya alıp, fırsat bulursak oynatmayı düşünüyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

