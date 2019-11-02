Beyaz Gazete Ana Sayfa

Maratonun startını Bakan Kasapoğlu verecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 08.30’da başlayacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nun startını verecek.

Spor / 02 Kasım 2019 Cumartesi 21:01
Maratonun startını Bakan Kasapoğlu verecek

Bakan Kasapoğlu yarın saat 08.30’da koşulacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nun startını verecek. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan dev organizasyonda Bakan Kasapoğlu’na uluslararası arenada derece elde etmiş milli sporcular eşlik edecek.

Maratona katılacak sporcuların isimleri şöyle:

Şahika Ercümen

Serap Özçelik Arapoğlu

Alparslan Yamanoğlu,

Elif Güneri,

Buse Naz Çakıroğlu

Ahmet Önder

İbrahim Çolak

Cenk İldem

Süleyman Atlı

Atakan Yüksel

Rıdvan Yalçın

Merve Uzun

Furkan Demir

Beytullah Eroğlu

Ayşegül Pehlivanlar

Ramil Guliev

Yasmani Copello

Tuğba Güvenç

Salih Korkmaz

MaratonVodafoneUluslararasıMilli Sporcular

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar