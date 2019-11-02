Beşiktaş Antalya engelini aştı

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Maç 1-2 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Siyah-Beyazlılar, karşılaşmadan Vida ve Diaby'nin attığı gollerle 2-1 galip ayrılırken Antalyaspor'un tek golü Mukairu'dan geldi.
Geçtiğimiz hafta iç sahada Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alırken Antalyaspor ise Fenerbahçe deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyet sonrasında üst üste 3. lig maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Siyah-Beyazlılar, ligdeki son deplasman galibiyetini 22 Nisan 2019'da 2-1'lik sonuçla Sivasspor karşısında almıştı.