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Beşiktaş Antalya engelini aştı

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Maç 1-2 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi

Spor / 02 Kasım 2019 Cumartesi 21:45
Beşiktaş Antalya engelini aştı

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Siyah-Beyazlılar, karşılaşmadan Vida ve Diaby'nin attığı gollerle 2-1 galip ayrılırken Antalyaspor'un tek golü Mukairu'dan geldi.

Geçtiğimiz hafta iç sahada Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alırken Antalyaspor ise Fenerbahçe deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyet sonrasında üst üste 3. lig maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Siyah-Beyazlılar, ligdeki son deplasman galibiyetini 22 Nisan 2019'da 2-1'lik sonuçla Sivasspor karşısında almıştı.

SivassporFenerbahçeBeşiktaşAntalyaspor

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