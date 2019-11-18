Milliler şık bitirdi!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Milli Takımımız, rakibini 17. ve 21. dakikada Enes Ünal'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.







ENES MİLLİ FORMAYLA İLK GOLÜNÜ ATTI



Milli Takımımız'da maça ilk 11'de çıkan Ahmed Kutucu ve ikinci yarıda oyuna giren Berkay Özcan ile Mert Çetin, ilk kez milli formayı giydiler. Enes Ünal ise milli formayla ilk gollerini attı.



Türkiye, grupta puanını 23'e yükseltirken Fransa'nın Arnavutluk'u mağlup etmesi sonucunda grubu ikinci sırada tamamladı. Andorra ise 4 puanla 5. sırayı aldı.



Fransa hata yapmadı ve grubu lider bitirdi!