Fransa hata yapmadı ve grubu lider bitirdi!

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin yer aldığı H Grubu'nda Arnavutluk ile Fransa karşı karşıya geldi.



Fransa, mücadelenin 8. dakikasında Corentin Tolisso ile öne geçti. İlk golün asistini yapan Griezmann, 31. dakikada sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Fransa, Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte Fransa, 25 puanla grubu lider olarak tamamladı. Türkiye ise 23 puanla 2. sırada kaldı. Fransa'ya evinde yenilen Arnavutluk ise 13 puanla gurubu 4. sırada bitirdi.



Milliler şık bitirdi!