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Fransa hata yapmadı ve grubu lider bitirdi!

Fransa, EURO 2020 Elemeleri son maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve Türkiye'nin yer aldığı grubu lider olarak tamamladı

Spor / 18 Kasım 2019 Pazartesi 00:47
Fransa hata yapmadı ve grubu lider bitirdi!

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin yer aldığı H Grubu'nda Arnavutluk ile Fransa karşı karşıya geldi.

Fransa, mücadelenin 8. dakikasında Corentin Tolisso ile öne geçti. İlk golün asistini yapan Griezmann, 31. dakikada sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Fransa, Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fransa, 25 puanla grubu lider olarak tamamladı. Türkiye ise 23 puanla 2. sırada kaldı. Fransa'ya evinde yenilen Arnavutluk ise 13 puanla gurubu 4. sırada bitirdi.

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FransaArnavutlukTürkiye

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