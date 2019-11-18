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FETÖ firarisi Enes Kanter’in kardeşi Kerem Kanter Türkiye'ye gelmiyor!

Kariyerine İspanya‘nın Joventut Badalona takımında devam eden Kerem Kanter yaptığı açıklamada Darüşşafaka Tekfen‘le oynanacak Eurocup maçı için İstanbul‘a gelmeyeceğini söyledi.

Spor / 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:13
FETÖ firarisi Enes Kanter’in kardeşi Kerem Kanter Türkiye'ye gelmiyor!

Kariyerine İspanya‘nın Joventut Badalona takımında devam eden Kerem Kanter yaptığı açıklamalada Darüşşafaka Tekfen‘le oynanacak EuroCup maçı için İstanbul‘a gelmeyeceğini söyledi.

FETÖ firarisi Enes Kanter’in kardeşi Kerem Kanter, hakkında herhangi bir yakalama kararı olmamasına rağmen, İstanbul’da oynanacak maça gelmeyeceğini açıkladı.

Kerem Kanter, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ”20 Kasım’daki Eurocup maçımız için Türkiye’ye gelmeyeceğim. Tekrar beni izlemek isteyen seyircilerden özür dilerim. Takımıma başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

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