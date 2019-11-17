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Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek

Spor / 17 Kasım 2019 Pazar 21:21
Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

STAT: Ulusal Stadyum

SAAT: 22:45

HAKEM: Ivan Kruzliak

YAYIN: TRT 1

İLK 11'LER

ANDORRA : Berisha, Veseli, Dermaku, Djimsiti, Hysaj, Lenjani, Gjasula, Bare, Qose, Balaj, Manaj

TÜRKİYE: Uğurcan, Ozan Kabak, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ömer Bayram, Nazım, Ozan, Yusuf, Hakan, Ahmed Kutucu, Enes Ünal

AndorraA Milli Futbol Takımı

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