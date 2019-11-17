Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.
STAT: Ulusal Stadyum
SAAT: 22:45
HAKEM: Ivan Kruzliak
YAYIN: TRT 1
İLK 11'LER
ANDORRA : Berisha, Veseli, Dermaku, Djimsiti, Hysaj, Lenjani, Gjasula, Bare, Qose, Balaj, Manaj
TÜRKİYE: Uğurcan, Ozan Kabak, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ömer Bayram, Nazım, Ozan, Yusuf, Hakan, Ahmed Kutucu, Enes Ünal