A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Andorra

Şampiyonaya gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında 17 Kasım 2019 TSİ 22.15’te La Vella Ulusal Stadyumu’nda Andorra ile karşı karşıya gelecek. Grupta Milliler, geride kalan 9 maçta aldığı 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 20 puanla ikinci durumda bulunuyor. Andorra ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle mağlubiyetle aldığı 4 puanla 5. sırada yer alıyor.



Son maçlar öncesinde grupta Fransa 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Fransa ile Türkiye arasındaki maçlarda ise millilerin ikili averaj üstünlüğü bulunuyor. Fransa’nın Arnavutluk deplasmanında yaşayacağı olası bir puan kaybı sonrası ay-yıldızlılar da Andorra’yı yenmesi durumda, Şenol Güneş ve talebeleri grubu lider bitirecek.



Millilerin 578. maçı



Ay-yıldızlılar, Andorra karşılaşması ile birlikte 578. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde 306’ı resmi, 271’i özel 577 maçta, 1’i hükmen olmak üzere 220 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 135 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 761 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 823 gole engel olmadı.



4. randevu



Milli Takım, Andorra ile bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda milliler, rakibini 3 kez mağlup etti. İki takım arasında son olarak H Grubu’nda 7 Eylül’de oynanan müsabakayı Türkiye 1-0 kazandı. Ay-yıldızlılar, geride kalan maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde hiç gol görmedi.



Andorra rotasyonu



İzlanda maçında aldığı beraberlikle Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gitmeyi garantileyen Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş, takımda bazı değişiklikler yaptı. Buna göre Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımı’ndan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür dahil edildi.



Şenol Güneş’in 62. milli heyecanı



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 61 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Güneş’in öğrencileri 31 kez galibiyet sevinci yaşarken, 15 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü.



Düdük Ivan Kruzliak’ta



Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.