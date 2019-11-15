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Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakipleri kimler?

Türkiye, dün akşam oynanan kritik İzlanda karşılaşmasından 1 puan ile ayrılarak EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. Golsüz beraberlikle sonuçlanan maçın ardından tüm Türkiye büyük sevinç yaşadı. Peki A Milli Futbol Takımımızın muhtemel rakipleri kimler? Bizi turnuvada hangi takımlar bekliyor?

Spor / 15 Kasım 2019 Cuma 10:39
Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakipleri kimler?

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. İzlanda'yı saf dışı bırakan Milliler, ya grup 1'incisi ya da 2'ncisi olarak EURO 2020'ye katılacak.

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'deki rakipleri 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek kura çekiminde belirlenecek. Peki Türkiye'nin turnuvada rakipleri kim olacak?

Tıpkı bizim gibi gruptan çıkmayıp garantileyip EURO 2020 biletini alan takımlar şu şekilde;

BELÇİKA

İTALYA

İSPANYA

RUSYA

POLONYA

FRANSA

UKRAYNA

İNGİLTERE

ÇEKYA

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