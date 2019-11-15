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Almanlar'dan Ahmet Kutucu'ya 'tehdit' telefonu!

Almanya Futbol Federasyonu ve Schalke 04 yetkilileri, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ahmet Kutucu'yu telefonla arayarak üstü kapalı tehdit ettiler.

Spor / 15 Kasım 2019 Cuma 18:19
Almanlar'dan Ahmet Kutucu'ya 'tehdit' telefonu!

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen ve Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ahmed Kutucu, Almaya'dan tehditvari telefonlar almaya başladı.

Haber Global'de yer alan habere göre; Almanya Futbol Federasyonu ve Schalke Kulübü, A Milli Takım'ın davetini kabul eden Ahmed Kutucu'yu telefonla aradı.

Türkiye seçiminin kariyerini etkileyebileceğini söyleyen yetkililer, Ahmed Kutucu'yu üstü kapalı tehdit etmiş oldu.

Biindiği üzere teknik direktör Şenol Güneş Ahmed Kutucu'yu Andorra ile oynanacak maçın kadrosuna dahil etmişti.

Ahmed Kutucu, Andorra karşılaşmasında 1 dakika dahi süre alması halinde Almanya Milli Takımı'nda oynayamayacak.

BundesligaMilli TakımTeknik DirektörTürkiyeAlmanya Milli Takımı

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