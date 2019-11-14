Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Euro 2020 Elemeleri)

Türkiye İzlanda milli maçı ile bu akşam A Milli Takımımız önem seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Beraberlik alınması halinde EURO 2020'ye gidiş biletini garantileyecek olan millilerimiz, galibiyet alması halinde grup liderliğini koruyacak. Spor severler karşılaşamanın canlı yayın bilgilerini ve mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki Türkiye-İzlanda milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?



Türkiye 577. maçına çıkıyor. A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile bu akşam oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 577. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde yaptığı 576 müsabakada 220 galibiyet aldı, 222 kez yenildi



TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.



A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile bu akşam sahasında yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 577. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 305'i resmi, 271'i özel 576 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 134 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip, 246'sı deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 761 gol attı, kalesinde 823 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 576 karşılaşmanın 495'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



TÜRKİYE İZLANDA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



14 Kasım Perşembe günü İstanbul’da Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşecek olan Türkiye İzlanda mücadelesi TRT 1’den canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor’un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

